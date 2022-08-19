根據市調研究機構指出，今年第二季有13個國家用戶每天使用手機APP四個小時以上，為了因應手機的娛樂影音功能需求，vivo宣布即日起推出Y02s，內建6.51吋HD螢幕、5000毫安培電池，建議售價為3,990元。

vivo表示，Y02s充滿電力可連續播放影片18小時、或玩遊戲7小時，或連續播放音樂22小時，同時內建Type C快充，支援目前電信商最新開放的VoLTE及VoWifi功能。