17日余嬤報警，求助警方合力勸阻孫女去新加坡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄67歲余姓阿嬤，平常在市場包水餃，與丈夫、19歲孫女相依為命，日前孫女表示要出國去新加坡當直播主，月收入高達10萬元。「自己愛孫要去外國賺錢，我怕她去柬埔寨！」余嬤著急向警方報案，警方獲報後火速到余嬤家中攔阻孫女，但孫女認為阿嬤在阻礙自己的事業，負氣離家。後來孫女明顯還在氣頭上，警方連絡她時回覆「打錯了」等話，至今仍未回到家中。

據了解，余嬤平日在菜市場賣手工水餃、餛飩維生，據阿嬤表示，孫女身材高挑，長相也相當秀麗。原本十分乖巧，還會幫忙家中生意，但念了高職時誤交壞朋友，從高職輟學後就到處打工，期間做過酒吧調酒師、手搖飲店員，後來還有擔任直播主。

15日時，「直播公司要找我去新加玻當直播主，月薪高達10萬元！」孫女高興得向余嬤表示，自己9月要去新加坡當直播主，賺大錢後回國買車好好孝敬她，但余嬤此時想起近期柬埔寨高薪詐騙手法，覺得有異，17日上午向三民二分局民族派出所報警求助。

員警獲報後，立即趕到余嬤家中一起幫忙勸阻，「我要去新加坡，不是柬埔寨啦！」，孫女見員警到家中勸阻，神情不悅並認為余嬤在阻礙自己事業的發展，雖然向員警答應不會到新加坡去，但是等員警離開後就獨自一人負氣離家出走，目前還未回到家中。

19日余嬤又著急向員警求助，員警經查發現孫女尚未出境，並多次打手機試圖聯絡孫女，孫女常接起後又向員警表示「打錯了」、「我不是她孫女」等回覆，余嬤表示，孫女目前在桃園，至於孫女在桃園何處，警方還在全力聯繫當中。