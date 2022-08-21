彼得葛洛瓦茲基投入緊鑼密鼓訓練數個月。（海鵬提供）

二戰勵志電影《大獲拳勝》首度揭露納粹集中營的生死搏擊秘辛，電影改編自真人實事，波蘭影帝彼得葛洛瓦茲基主演冠軍拳王「泰迪」，貫徹全片毫無替身，完美演繹被國際媒體譽為有著「鋼鐵般的意志和拳頭」，勇奪波蘭NNW國際影展特別評審團獎。

為演出該片，葛洛瓦茲基依照「泰迪」戰前的照片逐步修身，並透過節食及密集的拳擊訓練，成功甩掉四分之一體重，敬業程度令人佩服。有趣的是，他在面對各界驚嘆和恭維時，幽默回應自己才是受益良多，甚至因此而延年益壽。原來他為維持體態徹底改變了飲食習慣，有時還狂嗑棉花糖、好讓身體曲線變得更優美，經營養師鑑定竟發現，演出《大獲拳勝》讓他的身體代謝功能激增，意外多賺了4年壽命。

敬業的葛洛瓦茲基，除拜訪集中營監獄資料庫、拳擊比賽場地等遺跡，更為徹底感受氛圍，在電影開拍前，大膽住進了曾經慘絕人寰、被視為人間地獄的奧斯威辛集中營。該營於二戰期間總計屠殺110萬條生命，素有「滅絕集中營」之稱。葛洛瓦茲基在「泰迪」住過的監獄、贏得勝利的地方住了數天後，一「出關」隨即展開《大獲拳勝》的拍攝工作，他想告訴觀眾「無論多麼兇殘與邪惡，都是可以戰勝的。」

他因在《大獲拳勝》一度受困於集中營的銅牆鐵壁而身心受挫，拍完片後便跟老婆安潔莉卡迷上「攀岩」運動，一有空就跑去爬山、攀岩，有時還帶著雙胞胎兒女一道去。電影26日在台上映。