先前報導提到，美國空軍想要提供烏克蘭著名的A-10「疣豬」(Warhog)攻擊機，卻被烏克蘭高層拒絕了，他們希望獲得性能更全面，兼具空優與對地打擊的的F-15、F-16主力戰機。然而時代雜誌(Times)的專題報導卻提到，一名烏克蘭軍官利用眾籌的方式，秘密的引進與開發 A-10的模擬訓練中心，並且已有一些飛行員參與訓練。

《時代》雜誌採訪了A-10訓練中心的創辦人-亞歷山大•戈爾根(Alexander Gorgan)，他是一名陸軍軍官，因此按理說空軍的業務與他無關，但是他表示，所有烏克蘭軍人都渴望接收任何類型的西方戰鬥機，A-10也很好。這個自發組建的訓練中心，進一步體現了他們獲得西方裝備的積極面。

46 歲的戈爾根被旁人形容為「烏克蘭部隊中，具有高層關係的低級步兵軍官」他說，自己還記得戰爭初期的慘況，「我躺在三英尺深的壕溝中，為保衛基輔以北的陣地，俄羅斯的砲彈四面八方擊碎了冰凍的土地。附近散兵坑里的一個排長對著無線電向外求援＂你們能反擊嗎？你們有辦法打到他們嗎？請給我們掩護。我們需要火力支援！” 但是，沒有什麼可以反擊的。」

烏克蘭陸軍軍官戈爾根，很希望有A-10這樣的密接支援攻擊機幫助陸軍部隊。(圖/戈爾根)

「我多魔希望自己能聽到從地平線上飛來的救世主：一架美國製造的 A-10霹靂2式( Thunderbolt II)攻擊機的低沉轟鳴聲，它又被稱為疣豬，一種專門設計用來對符蘇聯坦克的利器。我小時候，在新聞上看到第一次海灣戰爭期間，美國的 A-10是怎麼摧毀蘇聯製造的伊拉克坦克。」

電腦加上電玩搖桿和VR設備，以及一套還不錯的模擬飛行軟體，就能成為效果不錯的飛行模擬器。(圖/美國空軍)

戈爾根強調，俄羅斯人在戰爭期間一直對烏克蘭軍隊進行的無情砲擊，如果烏軍有足夠強的的空中支援，俄軍的襲擊就會遭到更成功地反擊。戈爾根認為A-10是完成這項工作的完美飛機，所以當他聽到美國開始考慮將它們提供給烏克蘭的可能性時，自己是非常支持的，即使最近烏克蘭一些人對此表示反對，但他自必須做出一些事來前期準備。

他從4月份開始就與找到一位烏克蘭商人安德烈•瓦夫里什（Andrii Vavrysh），他是自己讀商學院學生時期的朋友，長期在西方各國往來，有了他的幫助，他以籌款的方式建立一個秘密培訓中心，使用先進的飛行模擬器，並搭配現有的電腦外接設備，整個模擬中心看起來更像個電玩遊戲間，若不是看到周邊貼的各種A-10座艙儀表說明，不太像是個軍事機構。

這個秘密中心於5月初正式成立，並且獲得一些有意願的烏克蘭飛行員加入。7 月下旬，時代雜誌獲准參觀培訓中心，但是為了確保安全，記者在往返培訓中心的途中必須蒙上眼睛，以防止得知其位置。

戈爾根表示，別看訓練中心像是個電玩娛樂間，但是他是受到美國空軍的啟發，比如亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地(Davis–Monthan Air Force Base)的第 355 訓練中隊，就是使用家用電腦配合數位化戰鬥模擬器器(DCS)，搭配VR眼鏡就能完成低成本、更易安排、並且同樣有效的訓練方式，以補充昂貴的座艙式模擬訓練站。

自衝突開始以來，烏克蘭空軍主要的對地支援飛機是Su-25「蛙足」( Frogfoot)，雖然在冷戰時期，「蛙足」經常與「疣豬」齊名，也常被形容為坦克殺手，但是它的的防護力完全無法與A-10相提併論，疣豬攻擊機被設計成具有超高等級的生存能力，它面臨巨大的戰鬥傷害仍然可以存活並且降落，然後進行快速維修，在最短的時間，將它恢復到可以返回空中作戰的能力。它的武器相當多樣，包括AGM-65小牛飛彈、Hydra 70海蛇火箭、AGM-114地獄火飛彈、JDAM炸彈、雷射導引炸彈、AIM-9 響尾蛇飛彈，當然還有標誌性的30公釐GAU-8/A 復仇者7管式加特林機炮。

支持與反對向烏克蘭提供 A-10 的意見呈現五五波，支持者的論據是，美國空軍已經試圖將其退役，但重要的是要注意，最役日期還遠未確定。在其最近的 2023 財年預算申請，美國空軍提議至少退役21架，以省出預算到其他更重要的計畫。既然如此， A-10就可以在其他地區衝突中，發揮更大的價值。

支持這項訓練專案的，還有烏克蘭國防部副部長波蘭丘克( Oleksandr Polishchuk)，他也是戈爾根以前的同學，先前並不支持爭取A-10，但是最終被這位老同學說服，在政策上給予幫助。他說「通常，在未確定獲得戰機前，不會開始培訓飛行員，但烏克蘭沒有時間可以浪費。只要有可能，我們需要提前開始訓練，而且這也有助於放出一些政治信號，表明我們可能會在某個時候獲得這些武器。」

波蘭丘克說，烏克蘭軍必須以最快的速度學習新的裝備使用，當烏克蘭開始從美國接收 M777 榴彈砲時，我們只花了3個星期的時間就學會操作，這令我們的盟友感到驚奇，合作夥伴總是告訴我們，我們需要更長的學習時間，因為人們需要睡覺、休息和周末。但我們真的沒有時間休息，現在不是討論生活品質的時期。