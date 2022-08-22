印度Sensex指數8月17日重回6萬點大關之上，統計今年最低點以來，僅兩個月即反彈超過17％，大盤漲勢猛，而且這波漲勢不止短線反彈，從企業獲利大好、通膨率降溫等來看，及傳統消費旺季來臨、季風雨量佳，看好行情將延續至年底。

印度股市反彈猛，帶動主動型基金績效表現，根據CMoney統計至8月16日，境內印度股票基金自6月17日低點迄今，反彈逾14％至17％不等，緊追大盤漲勢，且觀察今年以來，有3檔基金報酬率已率先翻紅。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，激勵這波印度股市自低點強彈的原因，包括企業財報優於預期、原物料價格下滑、通膨趨勢下滑，加上降雨高於長年平均，消費動能強勁復甦等利多因素，持續推升這波行情走勢，並成為今年新興股市當中相對強勢市場。

林庭樟認為，印度股市第三季行情欲弱不易，來自於農村與民生消費力道強勁，至10月將有印度過年「排燈節」，帶動消費旺季支撐，行情看好至年底，建議可持續定期定額參與印度股市。