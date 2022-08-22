在市場有預期心理下，亞洲LNG(液化天然氣)價格持續向上，22日生產方所提供的冬季LNG現貨價，每交易單位已大幅超過60美元。19日，在周線連5紅，價格已比2021年同期大漲3倍的日韓LNG市場現貨價，曾回檔一度下跌1.3%，來到55.277美元。

全球最大天然氣開採公司，Gazprom PJSC(俄羅斯國營天然氣工業)於19日指出，計畫在8月31日關閉北溪一號（Nord Stream）天然氣管線，並進行3天維修作業。

Gazprom表示，在這幾天的維護工作完成，且不再出現故障情況後，這條經由波羅的海到德國的氣管，可望輸出跟目前一樣的瓦斯量，也就是總供應量的兩成左右。

消息一傳出，歐洲的天然氣價格有機會再度水漲船高。同時，亞洲貿易商也認為，這條輸往俄國最大客戶歐洲的天然氣管路一旦在月底關閉後，基本上應該就不會再開了。

來自歐洲以及亞洲的採購業者，現在正在大搶來自美國、中東卡達以及非洲奈及利亞的天然氣。像是日本與韓國，因為冬天寒冷，目前也正在積極囤貨，搶買更多現貨LNG，故價格應可再創新高。

再者，目前中國大陸四川省正面臨斷水斷電危機，當地政府已發布最高等級緊急因應措施。在所有發電能源，包括石油以及煤炭的產能全開之下，相信短期內LNG需求還會增加，因此售價也只會向上，不太可能回檔。