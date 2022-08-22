【旅遊經 編輯部報導】

台中市政府重視全民運動發並積極推展水域運動，除了於日前（20）日在豐原葫蘆墩公園首度辦理SUP立式划槳展演，邀請立式划槳專業教練示範慢划展演，吸引不少市民前往遊玩，在悠閒的假日午後，享受台中幸福的運動生活外，也將於9月17、18、24、25日在康橋水域，辦理「水上運動嘉年華活動」。

走出戶外，享受台中幸福的運動生活

立式划槳結合衝浪及帆船的運動技巧，是國內的新興運動之一，日前於活動現場邀請立式划槳的專業教練示範慢划展演，讓市民能認識更多元的水域運動項目。為積極優化水域運動環境，於葫蘆墩設置浮動碼頭，並充實獨木舟與救生衣等設備。

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕相當重視全民運動發展，並兼顧家庭需求，推廣適合親子同樂的休閒運動，運動局也連年在葫蘆墩公園舉辦獨木舟與龍舟體驗活動，深獲市民好評。市府積極營造優質水域環境，持續辦理各類活動，提升運動人口，帶動城市運動風氣。

在南區康橋興建水域運動管理中心、複合式艇庫，康橋水岸公園並於今年6月舉辦全國輕艇標杆錦標賽；另水利局也持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計2023年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。相關活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」查詢。

圖片：台中市政府運動局提供