台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑，22日上午受理1件機車竊盜案時，遭歹徒割喉殺害，２人送醫後，雙雙不治殉職，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走，曹警的哥哥也在臉書發文：「為什麼老天總是帶走那麼善良的人」，令人相當不捨。

24歲曹姓員警的哥哥於臉書PO文寫下：「為什麼老天總是帶走那麼善良的人！電話先不回，感謝大家關心！」文章曝光後，上百位親友們紛紛湧入留言：「節哀」。

據了解，台南市警2分局民權派出所兩名凃姓、曹姓員警，22日上午10時許受理1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，發現兩警已倒地不起，趕緊通報消防局，竟發現兩警已遭人持刀殺害，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走。

台南市消防局派救護人員前往現場時，發現兩警已無呼吸心跳。其中涂警疑遭割喉，臉、兩手與脖子都有刀傷，送往台南市立安南醫院已宣告不治，曹警到院前血液幾乎流光，緊急輸血仍無法恢復生命跡象，警方現場未查獲凶刀。

警方調閱周邊監視器，發現嫌犯騎乘一輛紅色失竊機車，車牌「369-PGB」，目前已通報全台警政單位圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。