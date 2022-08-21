為了搏得另一半歡心，許多人總是想方設法花了許多小心機。一名女網友表示，最近男友因為沒時間陪她過節、看電影，決定自己在家煮一餐聊表心意，結果真的讓她吃了一餐好吃的焗烤海鮮飯，沒想到她竟在回收箱發現料理包，讓她不知道該說出來還是繼續假裝不知情。許多網友則表示，如果原PO男友不會下廚，那這樣已經很不錯了，「有些男生連用調理包裝一下都不願意」。

原PO在Dcard發文表示，由於弟弟煮的飯都像是地獄料理，所以她對男人料理再也不抱希望。最近男友忙著工作，沒時間陪她過節，又說疫情嚴重讓他少跟姐妹聚會，「講白了就是不想陪我嘛」，甚至連原本約好的電影也沒看成，只說要她下班去他家，男友要親自煮一餐補償原PO。

一名女網友表示發現男友雖然親自煮了美味的焗烤飯，卻是使用調理包偷吃步。（翻攝自Dcard）

當天下班後，原PO趕到男友家，開門就聞到濃濃的焗烤香氣，登場的焗烤海鮮飯不只外層烤得有模有樣，口味也出乎意料的好吃，讓原PO不禁在心裡尖叫，「他居然真的會下廚！」而且還要她坐在沙發等她刷洗餐具；沒想到這時原PO意外從回收箱發現，男友居然是買料理包偷吃步，「忽然覺得…我到底該哭還是該笑？幻想瞬間破滅…」。

對此，許多網友紛紛回應「如果他不會下廚，他願意用調理包在擺盤好給你就要偷笑了，有些男生連用調理包裝一下都不願意」、「不錯了欸，有些人連被餵食調理包還裝盤的機會都沒有」、「如果本人廚藝不太美好，用調理包很聰明啊，心意有到就好，喂我吃親手做的地獄料理，我還不忍心打擊對方，我會更難過」。