日系大客戶拉貨動能增強、產品組合持續優化，進入傳統旺季，聚陽(1477)22日在法說指出，第三季營運挑戰單季新高的機率很高。

聚陽7月合併營收37.2億元，月增41.5%，創下單月歷史新高紀錄。

第三季一向是聚陽高單價秋、冬裝出貨旺季，在手中訂單無虞下，聚陽預期，當季的營運績效當可衝歷史高峰。

通膨、疫情、庫存，造成全球服飾廠在面對不確定的服飾消費市場景氣變動中，下單模式除放緩下單動能，也將以往長單改為短單、急單、多地生產；聚陽指出，公司產線布局越南、印尼、柬埔寨、中國等地。加上急單產品單價較長單高，聚陽反而受利。

在客戶訂單量的成長上，Uniqlo是聚陽最主要的日系客戶，聚陽指出，Uniqlo優於預期的去庫存速度，不僅挹注第三季營運，預估第四季訂單量將大幅年增超過6成，將可補足美系零售客戶Target、Warmart等需求下修的產能缺口。

產品組合優化，高毛利運動、機能服飾比重提高，可能是今年獲利成長最大的動能；聚陽指出，經過多年的產品結構調整，今年已出現顯著成效。

聚陽指出，今年因高單價機能服飾出貨比重預期可提升至5成以上，產品平均單價年增超過5%，加上台幣貶值的匯兌利益，今年的獲利將優於年初預期。

對於全球部分品牌廠庫存仍多，去化速度需1、2季，可能影響服飾市場第四季，甚至2023年的景氣，聚陽對今年第4季以及明年度的展望，預期，第4季營運多少會受市場干擾，不過營運仍以持平居多。由於日本訂單挹注，加上美國客戶訂單上升趨勢，明年營運仍可望較今年成長。

持續進行產品組合優化，運動盤訂單增加，市場預期，聚陽今年全年的營收獲利都有機會創歷史新高。