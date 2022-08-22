根據財政部統計，受惠疫情趨緩、外食消費增加，加上去年同期基期較低，6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5％，年增61.7％，年增幅度創下統計以來新高，餐飲業上半年營業額達3,990億元，年增1成，從統計可以發現餐飲業已經擺脫疫情以來的低迷市況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年因為疫情導致管制升級，餐飲業多只能做外帶等生意，導致單季營業額剩下1,543億元，但現在餐廳已經可以內用，加上國人也逐漸適應疫情生活，餐飲業已經有反彈趨勢，現在店面租金已經明顯修正，加上本來可能不想租給做吃的房東，因為不景氣出租的意願也增加，市場上找尋餐飲店面的需求也在增加。

觀察市場上新開的餐飲店，最普遍可見的就是健康餐盒類型的店家，由於國人對於健康與體態越來越為重視，市場需求穩定，加上這類健康餐盒多數都可以外帶使用，較不易受到疫情影響，而這些店面也不需要過大的營業空間，只要在一些上班族多一點的地方，使健康餐盒店家在這波疫情下逆勢崛起。

統計顯示，6月餐飲業營業額增至619億元，較上月增加7.5％，較去年同期大幅成長61.7％，其中餐館業年增61.7％，飲料店業年增66.6％；外燴及團膳承包業年增46.9％，主因全球的航空業逐漸復甦，機上餐點的需求增加，加以去年同期學校防疫停課衝擊團膳營收，基期較低所致。綜計上半年營業額為3,990億元，年增10.4％。