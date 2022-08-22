因認列台南廠火災損失，遠東集團旗下機能服飾廠宏遠（1460）上半年由盈轉虧；在面對全球服飾廠下單改為多地採購、短單的趨勢，宏遠指出，已打造全球衣索比亞、台灣、曼谷、上海、美國北卡六廠區域製造，以及進行供應鏈重組移轉，變為短鏈供應。

宏遠累計今年前七月合併營收57.77億元，年成長14.63％。

在供應鏈重組下，宏遠強調，手中的訂單量是成長的，第一、第二季的本業都是賺錢的；因有認列台南倉庫4.35億元的火災損失，所以上半年才虧損。

全球服飾廠在疫情期間重複下單所造成的庫存增加，目前正陸續去化，也因此改變的下單模式；宏遠指出，觀察到現在的市場趨勢是，客戶以具多地生產、供期縮短且能多樣的供應鏈為主。

宏遠指出，已打造全球衣索比亞、台灣、曼谷、上海、美國北卡六廠區域製造。其中衣索比亞廠主要供貨給歐洲市場；亞洲由台灣、曼谷和上海、美洲市場由美國北卡廠供貨。透過去全球化、調整生產區位，多地生產，供應鏈重組移轉、短鏈供應，建構完整價值鏈。

宏遠指出，目前產品定價組合中，中價50％、高價為20％、低價占30％。頂端客戶、創新產品留在台灣，國際中高知名品牌訂單主要在海地、國際零售商品牌以衣索比亞及海地為主。

逐漸建立從布到成衣的供應鏈，宏遠指出，利用全球佈局優勢，短鏈生產、長鏈合作效應，搭配智慧化轉型升級並積極開發環保永續產品，預期下半年的表現一定優於上半年，且全年可望獲利。