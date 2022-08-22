台南市警局第二分局2員警今早追捕嫌犯的過程遭到襲擊，圖為送院搶救畫面。（圖／讀者提供）

台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警今（22日）上午追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯，卻遭嫌犯砍殺，2人均傷重不治。收治涂員的安南醫院表示，涂員到院時已OHCA，手部、臉部與脖子均有疑似刀傷的傷口，經搶救40分鐘仍回天乏術，目前遺體移往台南市立殯儀館，後續交由檢方相驗。

回顧事件過程，台南市二分局涂姓、曹姓警員22日上午受理機車偷竊案，2警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理案件的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口發現2警已倒地不起，但送醫後雙雙宣告不治。趕緊通報消防局。

警方封鎖現場，尚未查獲凶刀，鑑識人員發現現場曾開6槍，凃警身上的槍彈都不見，身亡兩警駕駛的警車衝上草皮。警界議論紛紛，分析兩警疑似在將歹徒抓上車時，雙方在車上發生拉扯，警方查知嫌犯車牌為「369-PGB」，深紅色的光陽普通重機，正針對贓車發動攔截圍捕。

負責收治涂員的安南醫院表示，涂員到院時已呈OHCA，手部、臉部與脖子均有疑似刀傷的傷口，經搶救40分鐘仍回天乏術，目前遺體移往台南市立殯儀館，後續交由檢方相驗。