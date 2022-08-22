台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警，今（22日）上午跨區追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯遭砍殺，兩人均傷重不治，據了解，24歲曹員為專32期，2年前在台北服務，最近才調至台南，36歲的涂員則為專23期，已從警第6年，未料意外來的太快，讓警界痛失2名英才。

台南2警遭砍殺雙亡 歹徒逃亡劫走警槍、24發子彈

回顧事件過程，台南市二分局涂姓、曹姓警員22日上午受理機車偷竊案，2警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理案件的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口發現2警已倒地不起，但送醫後雙雙宣告不治。趕緊通報消防局。

警方封鎖現場，尚未查獲凶刀，鑑識人員發現現場曾開6槍，凃警身上的槍彈都不見，身亡兩警駕駛的警車衝上草皮。警界議論紛紛，分析兩警疑似在將歹徒抓上車時，雙方在車上發生拉扯，警方查知嫌犯車牌為「369-PGB」，深紅色的光陽普通重機，正針對贓車發動攔截圍捕。

據《三立新聞網》報導，24歲曹員為專32期，2年前才從台北調至台南服務，36歲的涂員則為專23期，已從警第6年，消息曝光後引起警界哀痛，一夕之間痛失2名英才。