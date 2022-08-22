為了加強空氣汙染防制作為，高市府環保局針對轄內五大工業區執行專案汙染深度稽查，目前已完成26場深度稽查作業，共查出9間廠商違反空氣汙染防制法，違法原因大多為操作或管理疏失，環保局針對9家違規廠商合計裁罰535萬元，並已安排專家學者進廠輔導改善，未來將持續稽查，維護高雄空氣品質。

高市府環保局依排放特性針對大發、林園、臨海、仁大及楠梓工業區執行專案汙染深度稽查，主要是透過強化許可查核，比對煙道連線數據，再搭配各項採樣檢測，監督業者確實依法規及許可規定操作，此次深度稽查擴及26場區，其中發現共有9家廠商違反空汙法。

環保局表示，廠商違規原因包含未依規定操作及紀錄、設備元件泄漏及違反空汙專責人員設置規定等，並無查獲嚴重偷排情事，9間違法廠商裁罰金額共計535萬元，由查核結果顯示業者對於廠區現場操作及管理皆有鬆懈情形。

環保局針對汙染深度稽查後不符規定的廠商，除了要求業者限期改善以外，後續將邀集空氣汙染防制專長的專家學者組成輔導團，實際進廠輔導澈底解決問題，並提供改善方案及措施建議，未來也將持續針對相關廠商稽查，以加速汙染改善。

環保局強調，除專案稽查外，將持續同步執行各項固定源管制，包含推動加速減煤，目標於2025年汽電脫煤，並實施高雄市電力設施加嚴標準，採3年2階段方式逐步加嚴，目前已有8成發電機組改善完成或正改善中，也要求高雄前30大工廠積極投入經費減少汙染排放，預計投入625億元執行設備改善，將可減少1.4萬噸汙染排放。

環保局長張瑞琿表示，高雄市空氣品質已呈逐年改善趨勢，AQI≦100比例已連續2年突破8成，將持續針對固定源、移動源及逸散源等三大汙染源，依其特性，推動各項空汙減量及加嚴管制措施，朝第3年空品良率(AQI≦100)8成以上邁進。