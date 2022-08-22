無黨籍高雄市議員黃捷近日收到14位民眾陳情指出，左營某家工程行疑為「裝修蟑螂」，留下爛尾樓。（黃捷提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍高雄市議員黃捷近日收到14位民眾陳情指出，左營某家工程行疑為「裝修蟑螂」，留下爛尾樓。（黃捷提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍高雄市議員黃捷近日收到14位民眾陳情指出，左營某家工程行疑為「裝修蟑螂」，留下爛尾樓。（黃捷提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍高雄市議員黃捷近日收到14位民眾陳情指出，左營某家工程行疑為「裝修蟑螂」，留下爛尾樓。（黃捷提供／柯宗緯高雄傳真）

又見裝修蟑螂！無黨籍高雄市議員黃捷近日收到14位民眾陳情指出，左營某家工程行惡質負責人在工程款到手後，以「全家確診」等藉口拖延不施工，留下殘破不堪的爛尾屋，受害者遍布南高屏，目前已騙取至少1500萬元。黃捷請高市府消保室、法制局介入協助，並呼籲內政部應制定相關罰則，公開違法業者，提供民眾查詢。

黃捷6月才與立委許智傑等人在立法院召開記者會，痛批裝修蟑螂橫行，全台受害人至少百人，呼籲政府拿出方法。今（22）日黃捷又證實，上次替幾位受害者發聲後，陸續又有受害者紛紛來跟她陳情，這次是左營區某工程行，作案手法如出一徹。

「又見收錢不施工的無恥裝修蟑螂！」黃捷指出，14位陳情人反映這位惡質負責人在工程款到手後，以「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，合約期限到期仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

黃捷居中了解後發現，其實該工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多名民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資，據她個人統計受害家庭至少14戶，受害金額更超過1500萬元。

對此，黃捷已要求消保室及法制局介入協助，除安排消費爭議調解，也提供相關法律資源。她並深切呼籲，內政部應針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各種鑽漏洞的行為，制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢。

黃捷也認為，行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質的裝修蟑螂繼續橫行、騙取民眾一生的積蓄卻逍遙法外，甚至脫產潛逃。