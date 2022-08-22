台南22日發生駭人聽聞的殺警奪槍案件，2名員警追捕涉嫌偷竊的嫌疑犯，卻遭到歹徒割喉攻擊，送醫後雙雙不治，高雄市長陳其邁聞訊後深感哀慟與不捨，並立即責成高雄市警察局與台南警方密切合作，他強調支持警方強力執法，全力緝凶鐵腕破案。

陳其邁表示，對於台南員警遇害殉職深感哀慟與不捨，他在第一時間責成高雄市警察局與台南市警方密切合作，注意歹徒逃亡路線，全力緝凶，支持警方強力執法，鐵腕破案。同時也請高市警察局長林炎田提醒所有警察同仁，在維護治安、打擊犯罪的同時，也務必注意自身安全，避免憾事再度發生。