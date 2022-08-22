台南市警2分局民權派出所涂姓、曹姓兩名員警，今早遭逃逸的嫌犯攻擊身亡，對此，臺中市政府警察局刑事警察大隊於臉書發文悼念：「我們只有一個名字叫警察」，更於留言區直呼：「寧可站著上法院，不要躺著送醫院。」

台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑殉職消息傳開後，臺中市政府警察局刑事警察大隊於臉書發文：「慟！希望大家都能平安上下班，回家陪伴家人。」貼出一張黑圖悼念，「我們只有一個名字叫警察」，並寫下「#學長RIP #台南勇警殉職」，小編於留言區表示：「守護民眾，維護治安本來就是我們的工作，只是我們看到，是感同身受的難過」、「寧可站著上法院，不要躺著送醫院。」

據了解，凃姓、曹姓員警，22日上午10時許受理1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口，發現兩警已倒地不起，趕緊通報消防局，竟發現兩警已遭人持刀殺害，送醫搶救後雙雙不治身亡，凃警身上的手槍與24發子彈並遭搶走。

警方調閱周邊監視器，發現嫌犯騎乘一輛紅色失竊機車，車牌「369-PGB」，目前已通報全台警政單位圍捕攔截，同時也提醒線上同仁「注意自身安全」。