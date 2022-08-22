台南市36歲員警涂明誠、27歲員警曹瑞傑今（22）日不幸殉職，其中涂明誠慘遭割喉，身上配槍與24發子彈也消失無蹤，目前嫌犯在逃中。消息曝光後，許多人紛紛緬懷兩人過去助人的溫暖行動。

36歲的涂明誠是警專23期畢業，從警年資已達16年，平時熱心為民服務，除了多次幫助失智婦人回到家中，也因私下自學日語，日籍遊客有困難求助時，他會充當臨時翻譯。2018年一名日籍男子來台環島，到台南想添購閃爍燈時，涂明誠也親自帶對方前往購買。

27歲的曹瑞傑則是警專32期，曾在去年霸王級寒流襲台的冬夜裡，協助一名失蹤95歲老翁順利返家，讓苦尋老翁的家屬放下心中的大石頭。曹瑞傑原本在台北服務，2年前為了照顧中風的爺爺才調回家鄉台南，不料卻不幸罹難。

涂明誠、曹瑞傑今日駕駛巡邏車於轄區處理機車竊盜勤務時，發現通緝犯上前盤查，不料雙雙殉職。目前警方已在土城高中尋獲作案機車，正在全力追緝兇嫌中。