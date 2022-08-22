台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警今（22）日上午追捕涉嫌偷竊機車的嫌犯，卻遭嫌犯砍殺，2人均傷重不治。收治涂員的安南醫院表示，涂員到院時已OHCA，手部、臉部與脖子均有疑似刀傷的傷口，經搶救40分鐘仍回天乏術。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今日在臉書痛心直呼「警方應全力緝凶，限期破案」。

趙少康在臉書PO出「不捨員警殉職，警方應全力緝凶，限期破案」表示，今天台南市凃姓、曹姓員警在查緝機車竊盜案時，被嫌犯殺害、不幸殉職，從新聞得知，遇害的員警其中一位只有24歲，相當年輕，真的令人震驚、難過與遺憾。趙少康也致上最誠摯的哀悼，「支持警方全力緝凶，為自己的警員弟兄把公道討回來，限期破案給外界一個交代，更要呼籲台南市民提高警覺！」

趙少康接著說，「為何查緝竊盜竟會發生如此嚴重的死傷？嫌犯殺警過程中還搶走警槍跟子彈，更讓民眾提心吊膽，我們社會的治安何以敗壞至此，到底出了什麼問題！」趙少康直言，「培養一名優秀的員警非常不容易，尤其現在警方要處理的事情非常多，壓力也不小，很多時候還要承擔來自各方的責難，也造成員警在查緝罪犯跟辦案上的負擔」。

趙少康也向台南市長黃偉哲喊話，「這次事件發生在台南，我認為黃偉哲市長也有責任向大眾說明為何會發生如此憾事，未來又要如何確保警察安全執法，給台南市民一個交代」。

黃偉哲表示，對於2名警察同仁殉職，他非常難過，也請家屬節哀保重，市府將從優撫卹並全力協助家屬善後，目前市警局也全力緝凶偵辦中，將隨時向社會大眾報告說明。