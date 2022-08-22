台南殺警案相關位置圖，凶嫌於1.3公里外的土城高中棄車逃亡。（製圖／陳友齡）

警方將土城高中廁所包圍，並派員搜查調查校園。（程炳璋攝）

台南殺警惡徒機車尋獲，棄置安南區土城高中逃亡。(記者爆料網)

台南殺警惡徒機車尋獲，棄置安南區土城高中逃亡。(記者爆料網)

台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑22日上午10時許接獲1件機車竊盜案，兩警先開巡邏車前往安南區台江大道與北汕尾三路口尋車，稍後趕到現場的警員陳俊安卻發現凃、曹2同事已倒地不起，救護人員到場查知2警身中多刀，各遭利刃割喉殺害，現場曾有打鬥、開槍痕跡，警車右前車身中4槍，1名歹徒搶走凃警身上的手槍與24發子彈，騎車逃逸到土城高中廁所清洗血跡，再棄車逃亡。

36歲凃明誠、28歲曹瑞傑是民權派出所2名年輕警員，22日上午受理機車失竊案，利用車辨系統得知贓車還在安南區逃竄，2人開巡邏警車先趕往捉捕，陳俊安受理完報案，隨後騎機車前往現場。

陳警抵達現場時，驚愕撞見2名同事已倒地，凃警倒在副駕駛座外草地，曹警則倒臥車後方約10公尺血泊中，身上有血跡，以為發生車禍，致電報案，台南市消防局派救護人員獲報抵達時，發現兩警身上有多處刀傷，2人胸部、頸部有致命傷痕，皆已無呼吸心跳，送醫後確認死亡。

台南殺警惡徒機車尋獲，棄置安南區土城高中逃亡。(記者爆料網)

警方封鎖現場未查獲凶刀，鑑識人員發現現場曾開6槍，警車右前車門中3槍，右前車窗中1槍，皆由外向內開槍，凃警身上的配槍、子彈24發都不見，駕駛的警車衝上草皮，副駕車窗破裂。

警方隨後查知歹徒騎車到土城高中清洗血跡，大舉進入校園圍捕，警方到場時聽見廁所水龍頭仍發出水聲，警員嚴肅準備攻堅，進入後發現人已逃逸，機車、換洗衣物丟在廁所內。