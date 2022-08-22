台南市安南區今(22)日上午發生殺警案，2名員警涂明誠、曹瑞傑遭歹徒持刀攻擊，慘遭割喉送醫不治，案發之後，警方在離案犯現場1.3公里遠的土城高中廁所外，發現嫌犯作案機車，以及遺留下來的帽子、背包等隨身物品；有名眾疑似在台南市區內發現嫌犯蹤跡，警方經調閱監視器，確認民眾目擊為凶嫌本人。

今(22)日台南市安南區台江大道與北汕尾三路口，有2員警涂明誠、曹瑞傑遭歹徒割喉送醫不治，嫌犯騎車至1.3公里外的土城高中廁所外，將機車上的血跡清洗，並且丟棄身上的背包、帽子以及白色袋子繼續逃亡。

外傳陳姓男子涉嫌殺死2員警，晚間遭警方表示從員警的行車紀錄器發現，凶嫌身形「略顯瘦」，有別於陳嫌的壯碩身形；另外，也有名眾在台南市區目擊1名頭戴棒球帽、揹著黑色包包，以及左手拿白色袋子，身形略顯高瘦，其身上的物品與凶嫌遺留在土城高中的物品非常相似；從照片中可見的男子也疑似案發前走在台南市區古蹟附近。