疑似兇嫌挾持員警畫面流出，兇嫌右手持槍挾持滿身是血的員警。（翻攝自記者爆料網）

今(22)日上午10時許，台南警2分局兩名員警警凃明誠、曹瑞傑處理民眾機車盜竊案，前往安南區台江大道與北汕尾三路口尋車時，慘遭通緝犯割喉雙雙殉職；有段疑似現場行車紀錄器畫面也曝光，兇嫌右手持槍挾持員警，還可看到員警滿身是血，兇嫌還對著鏡頭露出「詭異的微笑」。

回顧事件過程，台南市警2分局民權派出所兩名員警凃明誠、曹瑞傑，22日上午10時許處理機車盜竊案，前往安南區台江大道與北汕尾三路口尋車時，遭到通緝犯陳偉捷持刀攻擊，造成2員警凃明誠、曹瑞傑重傷送醫不治。

透過現場行車紀錄器可見，事發現場兇嫌右手持槍挾持員警，甚至還對著行車紀錄器露出「詭異微笑」，其詭異行徑令人不寒而慄。

兇嫌犯案後，騎車逃逸至1.3公里外的台南安南區土城高中廁所外，清洗血跡再棄車逃亡，警方隨後查知歹徒騎車到土城高中清洗血跡，大舉進入校園圍捕，到場時聽見廁所水龍頭仍發出水聲，警員嚴肅準備攻堅，進入後發現人已逃逸，機車、換洗衣物丟在廁所內。