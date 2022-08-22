台南殺警案 南檢相驗「2人頸部有刀傷」傷勢曝光 19:012022/08/22 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市二分局民權派出所曹姓員警今早與涂姓員警一同追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯，意外遭到嫌犯攻擊割喉，經搶救後宣告不治。（圖／讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職後，台南地檢署初步相驗，發現警員凃明誠傷勢集中在上半身，頸部及右肩有銳器傷；警員曹瑞傑的身上、手掌、頸部均有多處刀傷，詳細死因仍待進一步解剖鑑定。 台南2警遭砍殺雙亡 歹徒逃亡還劫走警槍、24發子彈 一夕之間痛失2警！殉職台南警身分曝 他剛調職就逢死劫 2員警查案殉職 南市警局長：將最短時間緝凶 #因公殉職 #台南市 #警察局 #涂明誠 #曹瑞傑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 現場曾開4槍！台南2警遭偷車賊刺死 警猜測案發過程 14:412022/08/22 社會 未婚雙警遇襲！曹瑞傑寒流夜暖舉成追憶 凃明誠母悲慟發聲 16:332022/08/22 社會 台南殺警惡徒機車尋獲 1公里外土城高中清洗血跡棄車逃亡 16:212022/08/22 社會 台南狠賊涉殺2警正面照曝光 犯後騎機車逃竄 15:042022/08/22 社會 嘉義護理師醫院內爆口角 她持刀怒砍同事頸部血噴滿地遭羈押 14:352022/08/21 社會 王瞳殯儀館悲痛陪艾成2小時 死因公布崩潰被攙扶上車 18:482022/08/17 娛樂 王瞳抵派出所「先禱告後筆錄」結束再往板殯見尪等相驗 13:582022/08/17 娛樂 台南2警殉職！涂明誠從警16年 曾暖助環島日客 17:032022/08/22 生活 台南2警遭砍殺雙雙殉職 圍捕機車竊賊遇害 13:222022/08/22 社會 現場畫面曝光 台南2警被逃犯攻擊1人遭割喉 均宣告不治 12:562022/08/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。