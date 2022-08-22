台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職後，台南地檢署初步相驗，發現警員凃明誠傷勢集中在上半身，頸部及右肩有銳器傷；警員曹瑞傑的身上、手掌、頸部均有多處刀傷，詳細死因仍待進一步解剖鑑定。