台南市第二分局民權派出所曹姓、涂姓員警，今（22日）上午跨區追捕涉嫌偷竊機車的嫌疑犯遭砍殺，兩人均傷重不治，嫌犯劫走涂員的配槍後騎乘車牌「369-PGB」的機車逃逸，稍早，警方也公布嫌犯名字為陳偉捷，並公布陳嫌正面長相，及駕車逃逸的背影，下令全面圍捕緝拿兇嫌到案。

稍早，警方公布涉嫌重大的嫌犯姓名為陳偉傑，並公開陳嫌的正面無馬賽克照片與陳嫌犯後騎乘機車逃竄的背影照，誓言全力追捕嫌犯到案。

台南2名員警遭歹徒刺死，警方公布歹徒正面照片。（翻攝自記者爆料網）

回顧事件過程，台南市二分局涂姓、曹姓警員22日上午受理機車偷竊案，2警先開巡邏車前往安南區尋車，負責受理案件的陳姓員警騎機車稍後趕到現場，卻在台江大道與北汕尾三路口發現2警已倒地不起，但送醫後雙雙宣告不治。趕緊通報消防局。

警方封鎖現場，尚未查獲凶刀，鑑識人員發現現場曾開6槍，凃警身上的槍彈都不見，身亡兩警駕駛的警車衝上草皮。警界議論紛紛，分析兩警疑似在將歹徒抓上車時，雙方在車上發生拉扯，警方查知嫌犯車牌為「369-PGB」，深紅色的光陽普通重機，正針對贓車發動攔截圍捕。