政府推廣使用環保杯減塑，獎勵自備環保杯買飲料可折5元，不過有台南飲料店卻喊出使用環保杯加收5元，兩相抵消等於自備環保杯無優惠，還有變相漲價嫌疑，引發民眾撻伐，消息曝光後，台南環保局決定對該店家開罰1200元，但仍無法平息民眾怒火。

台南飲料店貼出公告，自備環保杯加收5元服務費。(達志提供)

臉書粉專「台南式」日前發文，指台南某間連鎖飲料店貼出公告，要求自備環保杯者要多收5元服務費，台南環保局為此將開罰1200元，而該連鎖總店表示，這是加盟店主的個人行為。據了解，該家飲料店店員表示，自備環保杯有衛生問題，為了保障飲品品質，會幫客人洗杯子等手續，所以加收服務費。

對此，網友們看到加收服務費的公告，紛紛大罵：「以後不買了」、「邏輯駭客」、「飲料店也玩當沖」、「特地帶杯子送過來給你裝，我是不是要收10元跑路費」、「變相漲價」、「怎麼好意思」、「哪一間啊這麼扯」、「環保杯折價之後就是飲料全部漲5塊的時候了」，還有人表示「我前台南某公司也是這樣，明年加薪3%（耶），但是今年年終只發7天」。

有人則認為環保局只開罰1200元罰不夠重，「才罰1200？簡單啦！賣個240杯就回本了」、「1200？不痛不癢？可以連續處罰嗎？」、「服務費也要開發票吧？」、「上有政策下有對策，飲料全漲價」、「台南有台南的玩法」。