為提供民眾月餅以外更多的送禮選擇，凱撒飯店連鎖今年除推出「萌虎祁月禮盒」外，亦推出以月亮造型的鳳梨酥加芒果酥組合「月來月旺」雙享禮盒，定價780元的月來月旺雙享禮盒(10入)，8月31日前享早鳥價75折優惠585元，清爽不甜膩、在帶有暑氣的初秋提供選擇。

凱撒飯店連鎖最新推出的「月來月旺」雙享禮盒是以鳳梨酥及芒果酥搭配，點心主廚選用比利時優質鮮奶油揉製外皮，同時精選來自台南的金鑽鳳梨，加入麥芽以小火慢炒，烘烤後如同金黃般的手工餅皮，看似厚實的餅皮，實則鬆軟細緻奶香四溢，全新的特殊口感讓鳳梨酥更有層次，圓形如月模樣討喜又可愛，月亮鳳梨酥名字由此而來。另一款芒果酥則是台灣南國風味首選，主廚為了留住台南愛文芒果的香氣與口感，以手工熬煮內餡，保留芒果果香及纖維，誘惑力十足。2022中秋選購這款充滿台灣在地風味的伴手禮，優質的品質讓節慶送禮兼具裡子及面子。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，2022中秋節禮盒在最萌的虎掌萌虎月餅熱銷的帶動下，無論是經典的會發光廣式禮盒或是月來月旺雙享禮盒均大受企業及消費者青睞，三款人氣中秋禮盒預計近期就會完銷，想要選購的消費者可考慮在凱撒飯店線上商城快速下單，把握最後早鳥75折的優惠；或者可洽凱撒飯店連鎖全台十家飯店由專人服務。