醉漢受不了炎熱地板，逐漸醒轉，卻仗酒膽，出口喝斥幫忙聯絡家人的警員。（程炳璋攝）

康姓男子19日深夜在台南市中西區中山路1家酒吧喝得酩酊大醉，被丟包在門口無人搭理，他睡到20日上午被路人通報路倒，警方接手後卻成燙手山竽，康男長褲掉膝，露出四角內褲，倒臥警局門口，警方陪伴1小時聯絡家人前來將人載回。

42歲康男因工作問題心情不好，19日晚上到一家酒吧喝酒解悶，卻喝到酒店關門還無法醒轉，服務生只能將他放在店門口，關店離去。

康男直接在騎樓呼呼大睡，直到20日接近中午，才有民眾報案。警方找來計程車將他送到住家，卻因為家中無人，司機無奈再將他送到警局，多名警員合力將他從車上抬下，他卻四肢癱軟，無視正在警局門口，直接趴在地板呼呼大睡。

康男喝醉後衣著不整，長褲一度褪至膝蓋，露出四角內褲倒在警局前，警員叫喚不醒，只能幫他付完250元車資，試圖聯繫家人。

幸虧康母此時打電話給兒子，警方趕緊拿過手機，要求她來將兒子帶回家，因天氣炎熱，康男不耐炙熱地磚，逐漸醒轉，卻仗酒膽喝斥協助聯絡家人的警員，必嗆警員本該提供服務，隨即又在警局門口睡著。

失態的康男在警局門口睡睡醒醒，並朝警員叫囂，不少路人經過側目，同時影響警車出入辦公，數警將他包圍，對他的挑釁備感無奈，等待康母中午終於出現，叫來計程車將人載回家，結束在豔陽下1小時的鬧劇。