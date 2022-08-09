好萊塢29歲的知名男星伊薩米勒（Ezra Miller），曾在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」一角獲得矚目，加上俊美又精緻的臉蛋，讓他被譽為「絕世美男」，但近期負面新聞纏身，先是傳在夏威夷的卡拉OK店爆發肢體衝突被送進警局，4月及6月還先後傳出他情緒失控砸傷人，以及誘拐12歲孩童的事件，讓他演藝事業幾乎全毀，沒想到他沒有因此學會教訓，近日又被人指控他闖入民宅偷竊，再度引發話題。

根據外國媒體的綜合報導，佛蒙特州當地警方於5月1日接獲民眾通報，表示有嫌犯趁著屋主不在家時闖入對方家中，並將幾瓶酒給盜走，而警方到場經過查證及監視器錄影調查後發現，嫌犯竟是伊薩米勒，最後將他以「入室竊盜重罪」提起告訴，而法院也在本月7日向他開出傳票，要求他於9月26日到庭審理。但事後傳出，他所闖入的民宅是他母親的住所，疑似沒有鑰匙開門才會直接闖入，而全案仍在調查當中。

事實上，伊薩米勒自從今年3月開始，就不斷爆出負面新聞，近期甚至還傳出他開始經營邪教、隨身穿著防彈衣並攜帶槍枝護體，讓他的好友及粉絲們相當擔心他的心靈健康。而片商華納接獲消息後也表示，伊薩米勒不會再參與DC的任何項目，演藝事業陷入谷底。

另外，今年4月華納兄弟與Discovery合併後，推出了全新的整合部門，並對其出品內容進行調整。日前他們才宣布將斥資9000萬美金（約27億台幣）的DC超級英雄電影《蝙蝠女》（Batgirl）腰斬，而下一部被腰斬的片，也傳出可能是伊薩米勒即將於9月份上映的《閃電俠》（The Flash）或是《超人少女》（Supergirl）。