女星鍾欣怡出道時以甜美臉蛋拍攝威寶電信廣告而走紅，2014年與製作人老公孫樂欣結婚後，育有1對寶貝子女，雖然現在她的生活重心全投入家庭，仍時常透過社群與粉絲分享生活日常。而近期愛上運動的她，也在網路上曬出比基尼辣照分享心得，吸引網友熱烈討論。

鍾欣怡近日跟著好友及家人一同前往澎湖度假，不免俗的曬出多張旅遊美照，而8日晚間她也再度PO文，表示「有運動後穿上泳裝，真的不一樣欸！屁股有翹了一點，背部線條也更明顯了！！然後很自然的挺著胸」。而在公開的照片中，只見她穿著一件花色的綁帶比基尼，大方展現結實的背部線條及翹臀曲線，絲毫看不出已生過2名孩子，網友看到後紛紛大讚「老公拍的真美，線條身材一級棒，辣翻了」、「線條100分，身材好辣」、「老公視角」、「美翻了啦」、「線條好好看」、「美到爆」、「好辣，這套泳裝好好看」、「老公好會拍」、「完全是辣媽」受到一片好評。

事實上，鍾欣怡當年因拍攝威寶電信系列廣告走紅後，就被封為「威寶妹」，日前她在家中找到15年前「威寶妹」時期的書，書的封面則是她小露香肩、美腿及招牌笑容的照片，看起來清新又性感，但15年後再度回顧，她卻害羞的表示「現在看這些文案會想挖個洞躲起來」。