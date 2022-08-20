台南市岸內影視基地有多元的歷史場景，提供更多劇組拍攝台灣重要歷史題材的影視作品！市長黃偉哲今(20日)在臉書分享，第二座時代場景「日治時期榮町片場」也在今年完工，並歡迎各地優秀劇組來台南拍攝，他將傾力推動影視產業，串聯文史保存和水岸風光，「我們在台南，繼續拚！」

黃偉哲談到，繼「斯卡羅」的「清代漢人市街」在該影視基地取景後，創下收視佳績，剛完工的「榮町片場」更是全台唯一日治商業街景，還原台北榮町通、本町通的交叉路口以及經典建築 。台北的記憶，就來台南找回！

不只如此，台南市府與文化部合作推動，這10年來已補助35部影片，包括「想見你」、「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「孤味」等，每一部戲都是叫好又叫座，堪稱台南為「三金寶地」，囊括金馬、金鐘、金曲得獎作品，含金量最高！

因此黃偉哲歡迎各地優秀劇組來台南拍攝，團隊將持續整備劇組後勤空間，包含木工坊、漆工坊、道具景片庫房、梳化間、劇組辦公室等，傾力推動影視產業，串聯文史保存和水岸風光。