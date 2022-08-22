台南2殉職暖警從優撫恤！徐國勇曝撫恤金最高3100萬 18:362022/08/22 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇表示，根據人事單位的估計，較資深的凃明誠撫恤金將有2900萬元至3100萬元，較資淺的曹瑞傑也有2800萬至3000萬元。（洪榮志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，內政部長徐國勇表示，根據人事單位的估計，較資深的凃明誠撫恤金將有2900萬元至3100萬元，較資淺的曹瑞傑也有2800萬至3000萬元，台南市警察局一定會從優撫恤。 大選在即徐國勇至高市警局 指示查賄制暴維安部署更縝密 台南2員警查案殉職 黃偉哲赴醫院慰問指將從優撫卹 視察查賄、人口販運 內政部長徐國勇蒞苗縣警局 #殺警案 #因公殉職 #台南市 #警察局 #徐國勇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南2警遭砍殺雙雙殉職 圍捕機車竊賊遇害 13:222022/08/22 社會 台南24歲帥警殉職 哥悲痛發文：為何老天帶走善良的人 14:482022/08/22 社會 台南殺警奪槍震驚社會 警政署長呼籲各界提供線索 14:322022/08/22 社會 台南殺警惡徒機車尋獲 1公里外土城高中清洗血跡棄車逃亡 16:212022/08/22 社會 出席新埔義民祭典 徐國勇決心打詐：檢警偵辦中 13:072022/08/17 政治 打擊柬國求職詐騙 台泰合作營救國人返台 20:052022/08/15 社會 370台人受困 徐國勇籲不法分子自首 04:102022/08/22 社會新聞 2員警查案殉職 南市警局長：將最短時間緝凶 15:222022/08/22 社會 一夕之間痛失2警！殉職台南警身分曝 他剛調職就逢死劫 14:562022/08/22 社會 台南2警殉職！涂明誠從警16年 曾暖助環島日客 17:032022/08/22 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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