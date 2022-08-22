台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑因公殉職，內政部長徐國勇表示，根據人事單位的估計，較資深的凃明誠撫恤金將有2900萬元至3100萬元，較資淺的曹瑞傑也有2800萬至3000萬元，台南市警察局一定會從優撫恤。