台南市警察局2名警察涂明誠、曹瑞傑，查案過程遭歹徒殺害。律師呂俊杰指出，殺人已難原諒，更何況是殺警，除剝奪死者生命外，更有藐視公權力的妨害公務性質，但在刑罰量處上，妨害公務罪質在殺人罪前，因一個行為不罰兩次，幾乎無從彰顯，他認為在立法層面，殺警這嚴重影響人民法和平信賴的犯罪，訂定殺人罪的加重處罰特別規定，甚至可直接限縮死刑或無期徒刑。

曾任檢察官、法官的呂俊杰，曾偵辦保齡球國手砍警案，對台南這起事件感觸很深指出，新聞雖未詳述死者受傷情況，但以其中一名員警受有頸部20公分撕裂傷的攻擊方式，因頸部具有動脈、氣管，屬身體重要部位，應可確認被告至少就該員警的死亡，有殺人的犯意。

而在實務執行層面，兩名員警查緝竊盜通緝，具有人數優勢，會被攻擊致死，實在難以想像，是否有攜帶警械，執勤過程有無未經留意之處。另外，被告只是竊盜通緝，為何會有強烈的逃避拘捕原因，甚至不惜殺二警？

呂俊杰說，在判決層面，司法實務對死刑的判決，除曾糾結在兩公約外，亦常糾結死刑為極刑，本案是否已為最嚴重的犯罪，但若以此思考模式，恐怕如何嚴重犯罪，總可以找到挑剔之處，都不容易被認定為「最」嚴重犯罪。

而被告層面，觸犯殺人罪可判處死刑，被告應儘速投案，坦然面對制裁，以刑法量刑事由之犯後態度而言，或有所幫助。