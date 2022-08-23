櫃檯買賣中心公告符合恢復與暫停融資融券交易之有價證券調整名單，樺晟(3202)、飛寶企業(4413)、德宏(5475)、亞元(6109)及久正(6167)等5家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自111年8月23日起恢復融資融券交易。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之111年第2季財務報告每股淨值資料，因樺晟、飛寶企業、德宏、亞元及久正等5家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自111年8月23日起恢復融資融券交易；位速(3508)、重鵬(3555)、淳紳(4529)、華容(5328)、富旺(6219)及威潤(6465)等6家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自111年8月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

此外，天方能源(3073)及億杰(3089)等2家公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。