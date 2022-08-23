無名屍回之路困難重重！新北市新莊警分局日前利用DNA比對，成功尋獲1具去年通報失蹤的無名屍家屬，讓亡者落葉歸根。不過儘管有科技協助，但在無名屍家屬協尋的工作，仍然十分艱辛，新莊警分局今年全年送件比對的無名屍案件共5件，最後順利比對、尋獲家屬為2件，成功率僅4成，連警方也感嘆，要成功比對是「可遇不可求！」但還是會盡全力去協尋，期盼有好的結果。

新莊警方近日成功比對的無名屍，為1名居住台北市的陳姓男，陳男去年10月份離家出走、家人於12月通報失蹤協尋。新莊派出所警員吳國書日前利用勤餘時間查看無名屍資料庫，發現系統內1筆資料疑似為陳男，經採取家屬DNA送往法醫研究所比對後，確認相符，順利讓陳男落葉歸根。

陳男的遺體是在去年11月中旬，被人發現在八里台北港防波堤外，當時因為身上沒有證件，無法確認身份，被登錄建檔為無名屍。吳國書日前比對資料後，發現該具無名屍很可能就是失蹤的陳男，便通報分局防治組聯繫家屬。

不過家屬在接獲警方通知之初，一度以為接到詐騙電話，但在吳警耐心說明及苦口婆心的勸說下，家屬才相信警方說法，並配合採集DNA檢體送往法醫研究所進行比對，最後確認無名屍就是失蹤的陳男，也讓家屬放下懸念。

新莊分局表示，承辦該案的警員吳國書為新北市政府警察局「尋人高手」的培訓學員，結訓後不時利用勤餘時間查看失蹤人口及無名屍資料庫，希望能盡其所學，幫助更多民眾。

不過警方也坦承，儘管有DNA鑑識科技協助比對，但是因為許多案件的屍體可能都呈現腐爛、破損的情況，在採集上本來就有一定的難度，送件、等待比對結果、通知家屬，耗費的時間動輒2至3個月，所以能成功比對出來，真的是「可遇不可求」，新莊警分局今年度共送驗5件，最後順利比對者僅2件，比對成功率4成，顯見無名屍比對工作的困難度。

新莊分局長林温柔表示，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，民眾若有需求，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對。