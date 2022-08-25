言猶在耳！台南凶殺案造成2名員警殉職震驚社會，內政部長徐國勇喊「大膽用槍」引發警械相關熱議，立法院長游錫堃說「要判死刑」則重燃死刑存廢討論。總統蔡英文喊出「痛定思痛，立即檢討」，但媒體人黃揚明舉鐵路警察李承翰被刺殺案為例，指蔡英文當時對家屬說：「承翰會是最後一個」，暗諷她話曾說得這麼滿，卻仍讓警察因警械準備不足而發生悲劇。

黃揚明今(25日)在臉書PO出一段影片，寫道：「3年前，台鐵殺警案發生後，媒體報導蔡英文說重話，特別是「不要再有下一個李承翰」這一句，現在聽來更是諷刺至極。其實，這段話不是蔡英文親口說的，而是內政部長徐國勇轉述。」

他指出，蔡英文2019年7月4日去靈堂慰問家屬時，親口說的是：「承翰會是最後一個。」並附上影片連結，畫面中總統蔡英文親自到李承翰的告別式靈堂致意，當時的交通部長林佳龍也隨侍在側，只見她雙手撫著李承翰家屬的手，站著不斷表達慰問之意，講到後來整個人更蹲了下來，看起來神情懇切。

（影片來源取自《新頭殼編輯》若有移除請見諒）

網友則酸：「空話再＋１」、「真是諷刺」、「永遠都是官方語言啊～」、「叫承瀚的是最後一個，但不是在座各位」。

PTT近日也有網友問：「還有人記得李承翰嗎？」，鄉民表示：「蔡英文記得嗎？」、「他爸是不是也走了」、「他爸過世了，對」、「法官推給鑑定，鑑定推給法官，爸爸被活活氣死，二審看風向不對就轉彎」、「我們的法官都聖人，負責原諒人」、「說個笑話-台灣司法改革」、「司改大成功的案例，保護殺人犯人權」、「他爸被判決活活氣死」、「根本間接多害死一個人」、「今天公祭，明天忘記」、「一審判的很可笑」。