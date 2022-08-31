距離年底九合一選舉剩不到3個月，而民進黨縣市長的席次關係到2024年總統大選保衛戰，尤其是陳建仁、賴清德、鄭文燦之間的連動消長。前民進黨立委郭正亮直言，即使陳建仁出來，賴清德也一定會選總統；如果蔡英文真的要擋賴清德，即使桃園市輸了，還是會讓鄭文燦當閣揆！

郭正亮在《大新聞大爆掛》預測，賴清德一定會選總統，和蔡英文擋不擋他沒有關係，並且全力備戰，因為上次怎麼被K倒的他自己也很清楚，這次絕對有備而來，新系已經有些人在幫他了，獨派全部動員支持，再加上一些學界的朋友，這次是玩真的，再怎麼阻止都會選。

郭正亮直言，即使陳建仁出來，賴清德照樣選，蔡英文也管不到。民進黨今年如果選得不好，蔡英文還會不會是黨主席？如果不是黨主席，對賴清德有利非常多。

至於「台北市贏就不算輸」的說法，郭正亮認為，這是穩住蔡英文主席盤所講的話，因為民進黨已經很久沒贏台北市了，已經28年了。所以如果陳時中贏了台北市，當然就不算輸了，就一個抵一個。

而如果桃園市輸了，郭正亮說，對鄭文燦組閣的態勢有傷，但蘇貞昌輸了快30萬票，還不是照樣組閣，所以這也不重要。真正重要是取決於蔡英文如果真的要擋賴清德，蔡決定誰當閣揆，這才是主要邏輯！也就是如果蔡英文真的要擋賴清德，還是會讓鄭文燦當閣揆。

郭正亮強調，以目前「英賴」的關係，明年民進黨黨內初選恐怕無法避免。