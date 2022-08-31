根據媒體報導，日昨柬國發生重大治安事件，三名來自台南的年輕人遭槍擊身亡。雖然案情仍不完全明朗，但很多人的第一反應是「為何又是台南？」因為震驚全國的台南殺警案發生不久，民意仍在沸騰之中，怎麼又發生和台南地緣相關的重大槍擊事件？究竟台南出了什麼問題？如果從近來台南連結的治安結果分析，台南「治安」確實問題重重，但卻得不到全面的關心。作者認為有以下三個因素：

一、政治不關心：雖然近兩週台南連續發生多起治安事件，從一開始柬埔寨詐騙與人口販運，就有台南人被害或參與。可悲的是，政治窄化了治安問題，或不關心或不認為這是市政重大議題。而這可以從市政府的政策作為，以及民進黨到在野諸多政黨議員的反應得到印證；因為沒有政治人物將其當成台南重大市政議題有關。雖然有零星政治人物針對最近來發生的治安事件發表看法；但多侷限於「警政」或問題導向思維，並未（要求）從市政的角度全面進行檢討，使得相關問題得不到重視。而這又可以從下兩個因素得到印證。

二、議員不用心：市政府不關心當然是市府必須承擔責任，但若議員沒有適時監督、提醒與要求市府有行政作為，那就是議員失職。具體而言，不論是執政的民進黨，或在野的其他政黨議員；目前正在「如火如荼」的舉辦競選活動，卻很少人敢勇於挑戰或提出治安檢討。由於議員（民代）來自不同背景，可以深究每個治安問題的個案。可惜沒有這樣的檢討聲音，所以並未進一步追溯檢討這些嫌犯的成長（求學、教育、就業、社會化）過程。應該說，可能因為某些關鍵因素，讓這些（經濟）弱勢者走入歧途或被害。因此，這又和下個議題密切相關。

三、行政沒作為：從柬國詐騙案、人蛇案、台南殺警案，到最近的台南三位年輕人柬國遭槍擊案。台南市政府的定調，似乎只是「治安」（警察要處理）的問題，並沒有意識到必須就市政進行全面檢討。雖然台南殺警案很快逮捕嫌犯，但市府認為本案已了，並未著手檢討與思考，如何進一步檢討與改善台南治安的體質。如果再把議題拉到2020年發生震驚全國與馬來西亞的長榮女大生命案。當時討論最多的也是警政與校園（安全）問題，並未從「市政」的角度切入，進行全面（跨局處）檢視。再以警政大樓設置地點為例，通常警察局多會設在人口密集的都會區，但台南市警察局卻設在人口相對稀少的「新營」（溪北），間接或直接造成台南殺警案支援的緩慢，而這同樣是市政問題。

綜言之，如果台南的政治與行政再不關心，只怕很快台南會成為台灣的黑道故鄉。應該說台南治安問題，不會只是警政的問題，或近來台南連續發生的治安事件，就是台南市政最大警訊。或者，台南治安問題或現象不會是「偶然」，而是長期受政治與經濟發展忽略，造成的必然。所以必須從市政的角度檢討台南的治安。而最快的方法就是立即召開「治安會議」，並邀請「外部委員」參與（例如檢察官或專家學者），比較能有行政透明或社會動員的效果；以檢視台南治安存在的漏洞。（作者為成功大學政治系教授）

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