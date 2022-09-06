台北市長參選人黃珊珊日前接受節目專訪時，提出上任後第一件事情就是拆除北市第一殯儀館，將4580坪的空間綠化還給市民，引發爭議；國民黨台北市黨部今也舉辦記者會，議員秦慧珠痛批，一殯拆遷已經是既定的政策，絕對不是黃珊珊的功勞，掠人之美到這種地步，太厚顏無恥。議員汪志冰更批評，黃珊珊根本是「政策小偷」。

黃珊珊日前提出拆除第一殯儀館，要還給市民綠地，被砲轟是廉價的政見，黃珊珊甚至回擊，過去沒人做到；對此，秦慧珠說，拆除一殯和二殯的改建都是前幾任市長開始談，絕對不是黃珊珊的功勞，指示黃珊珊擔任副市長期間，看到預算送進議會，就把它撿起來，黃珊珊又犯了濫用行政資源打選戰的毛病。

汪志冰痛批，黃姍姍就是來騙票的「政策小偷」，過去拆除一殯都有一直在進程，只是今年剛好編了預算，就被黃珊珊拿來當自己的政見，而綠化也只是政策定案前的規畫，還必須經過公聽會等程序，不是訂案，這樣的說法根本是投機取巧無法認同。

議員參選人高世俊也點出，二殯聯外交通現在是一團亂，停車跟交通動線還沒解決，殯葬需求越來越大，第一殯儀館的綠美化是在都市計劃之前的計畫措施，要經過通盤檢討和居民周商，都是要用多年需求去做，不是簡單說做綠地和公園。

黃珊珊拋出一殯遷建還綠地給市民的政策，國民黨新人柳采葳丶詹為元丶楊植斗前往一殯召開記者會，直指蓋綠地是最廉價政策，並呼籲黃珊珊不要淪為「公園珊」。

市議員參選人詹為元、楊植斗和柳采葳今早也到第一殯儀館舉辦記者會，表達對於黃珊珊政見的不滿，詹為元表示，一殯有1.6公頃的場地，旁邊榮星花園就有6.8公頃，過個馬路就到了，何必浪費土地做公園？

楊植斗則痛批，台北市停滯已久，有那麼大的空間可以使用，蓋綠地是最浪費的作法，更何況旁邊就是榮星花園，如果在旁邊再蓋綠地，那是非常不負責任的作法。

柳采葳則透露，在地市民對這塊地的用途有非常多意見，顯然黃珊珊並沒有花時間和里長作充份的溝通；柳采葳說，蓋公園是最廉價的政策，如果只會蓋公園大概跟林智堅沒什麼兩樣，林智堅是公園堅，黃珊珊最後恐怕也只能淪為「公園珊」而已。

柳采葳表示，無論最後誰當市長，這塊地的用途一定要跟在地居民討論，如果黃珊珊那麼在意綠地的話，應該首先把榮星花園的品質提升。