桃園醞釀第三強？民進黨桃園市長參選人鄭運鵬目前努力追趕藍營張善政聲勢。前立委郭正亮今(25日)在《大新聞大爆卦》節目談桃園第三勢力提到，吳子嘉27日將舉辦以鄭寶清為主賓的活動，民眾黨主席柯文哲會否當神秘嘉賓，將是「清、白」是否合流的關鍵觀察點，若分開選則都毫無勝算。

郭正亮表示，「鄭寶清據我了解啦，8月27日吳子嘉要辦一個粉絲獻聲會，那一天鄭寶清是主賓，阿宅(朱學恆)要去現場做直播，所以那個場本來就有點熱熱的，因為阿宅也有很多粉。現在外傳那天有神秘嘉賓，因為我剛剛去民眾黨參加另外一個節目，民眾黨跟我講說，到今天為止，確定那天的神秘嘉賓不是柯文哲，可是今天是禮拜四，所以還很難講，所以還給它一點運籌帷幄(的空間)。」

「坦白說啦，桃園這局，我覺得選市長的局都是這樣。」郭正亮指出，「就是你如果沒有當選的機會，你事實上募款是非常困難的，你要去接觸大的團體也非常困難，因為人家覺得他不要浪費那個時間嘛！比如說我是一個大公會，我可能就會見鄭運鵬啦，我會見張善政；那第三組勢力比如說鄭寶清，假設說賴香伶，你們是分開的，那有四組人嘛，賴香伶跟鄭寶清搞不好來拜訪我，我連安排都不會安排啊，或我捐獻是要分比重來捐嘛，搞不好你就不在我的考慮名單內，因為我覺得你就沒有勝選機會嘛。」

郭正亮強調，「所以這個東西開玩笑不得的啦！不要以為我就自顧自地自己去選，你沒有勝選機會，至少就我了解，像新北、桃園、台中這三個地方，你是一點機會都沒有！連募款都非常困難，看你怎麼撐下去。選一個縣市長，你好歹要有一個像樣規模的造勢會嘛，那要有人出來挺你耶，那你又沒有一個大黨，那大家一定要合流嘛！不然就各搞各的。」