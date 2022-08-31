綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，攪動桃園選情一池春水。對此，國民黨台南市長候選人謝龍介今（31）日就爆出了民進黨的暗黑內幕，直言「鄭寶清的殺傷力會遞減」，因為民進黨會窮盡一切的辦法，無所不用其極的鋪天蓋地攻擊，更說鄭寶清「就是一個英雄」，引發討論。

謝龍介今日在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中，對於桃園的選情給出了個人的看法，謝龍介表示，「鄭寶清是在一個很悲憤跟失望的狀況之下參選的」，謝龍介也坦言，「其實是一個中華民國民主化三十幾年來，主要的兩個政黨，從標榜初選才能找出最好的人才，而且是最公平的一個制度的過程，結果蔡英文為了怕跛腳，讓英派全面掌控提名權」。謝龍介更接著說，在這樣的狀況之下，鄭寶清一個長期在地經營的狀況，他一定會很不爽，提出創黨精神「清廉愛鄉土」，其實都不是重點，因為當蔡英文總統要約見他，他拒絕的時候，「大家就知道他會選了，只是不願意被蔡英文摸頭」。

謝龍介更認為「鄭寶清的殺傷力會遞減」，因為民進黨會窮盡一切的辦法，不是只有查水表這招而已，會無所不用其極的鋪天蓋地攻擊，就為了「鞏固她的政權不跛腳，這是蔡英文必須要這樣做的」。謝龍介最後也說，鄭寶清執意參選到底，就是一個英雄，但「英雄生命如花美眷，景成時朽，朝猶微笑，夕葬塵埃」，謝龍介坦言，「這樣的英雄，有一種是悲劇的英雄，有一種是為了理念。鄭寶清做他應該做的事，他畢竟在地經營、從政，加入這個政黨，就求仁得仁」。