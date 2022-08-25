小英愛逆著民意來？民進黨前新竹市長林智堅繼台大學位撤銷退選後，昨(24日)又被中華大學認定碩士論文抄襲，兩個碩士學位遭到雙殺。各界質疑曾力挺林智堅的總統蔡英文應該道歉，中廣董事長趙少康質疑，蔡英文護航的邏輯總與一般人相反，這樣的總統才是台灣最大的風險和危機。

趙少康今(25日)以「蔡英文腦袋怎麼了？」為標題發文表示，繼台大之後，「小英男孩」林智堅也被中華大學判定論文抄襲，而且情節重大。蔡英文還要不要民進黨舉黨維護林智堅的「清白」？蔡英文已經改寫了「清白」的定義，嚴重的褻瀆了「清白」兩字。

「蔡英文的腦子跟邏輯很奇怪，跟一般人剛好相反。」趙少康指出，「你認為抄襲的，她認為沒有抄襲；你認為不清白的，她認為清白；你認為吳釗燮、陳吉仲該換掉，她認為吳釗燮、陳吉仲是寶貝；你認為陳明通亂講一通，她認為陳明通樣樣都通；你認為對台灣好盡量不要去惹老共，她認為做刺蝟做豪豬台灣什麼都不怕。」

趙少康質疑，「她對自己博士學位的態度也很奇怪，外界質疑她的博士論文，她為什麼不站出來辯白？她不是最瞭解自己的論文嗎？她不是說她應該得1.5個博士學位嗎？她要我們相信倫敦政經學院，卻要我們不相信台灣大學，現在又跑出一個中華大學，我們當然相信台大遠遠超過蔡英文。」

他強調，明明會被戳穿的謊話，明明會被看破的抄襲，只有腦袋有問題、邏輯不清楚的人，才會一再護航，把朽木看成神木，把敗絮當成金玉。林智堅抄襲事件只是襯托出，腦袋不清的蔡英文，才是台灣最大的風險和危機。

網友深有共鳴表示，「票多囂張，為所欲為」、「中肯！我笑著」、「她心裏在偷笑：還好我論文在國外寫的」、「有事就躲起來，怕被叫出來，沒事才出來大內宣，台灣人的命運竟掌握在這樣的一個人手上，真是讓人擔憂」、「下架民進黨」、「不懂厚德載物，不會勤政愛民，更不會傾聽民意，國家交由她來掌舵，真是一場災難」。