國民黨桃園市長參選人張善政涉研究案抄襲，桃園市長參選人鄭寶清表示，任何抄襲都不對，這涉及誠信問題。他說，前新竹市長林智堅、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬被罵最兇的就是不願承認錯誤，不停「硬拗」造成市民反感。建議要承認錯誤、講清楚。
鄭寶清說，張善政回應太淡化，應該跟市民說清楚講明白，花更多時間解釋來龍去脈。鄭寶清又說，更重要的是，林智堅、鄭運鵬被罵最兇的就是不願承認錯誤，不停「硬拗」，造成市民非常大反感，請張善政承認錯誤，把事情說清楚，不要回力鏢打到自己。
國民黨桃園市長參選人張善政涉研究案抄襲，桃園市長參選人鄭寶清表示，任何抄襲都不對，這涉及誠信問題。他說，前新竹市長林智堅、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬被罵最兇的就是不願承認錯誤，不停「硬拗」造成市民反感。建議要承認錯誤、講清楚。
鄭寶清說，張善政回應太淡化，應該跟市民說清楚講明白，花更多時間解釋來龍去脈。鄭寶清又說，更重要的是，林智堅、鄭運鵬被罵最兇的就是不願承認錯誤，不停「硬拗」，造成市民非常大反感，請張善政承認錯誤，把事情說清楚，不要回力鏢打到自己。
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