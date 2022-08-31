九合一選舉登記即將截止，網紅「鳳梨」吳泓逸今（31）日曬出自己參選嘉義市西區的照片，讓許多粉絲驚呼難道他要開始參政了？雖然鳳梨澄清自己沒有要參選，不過粉絲們紛紛大笑，現在政壇大打論文抄襲、造假的誠信問題，但他絕對沒有這個困擾！

鳳梨在臉書粉專「鳳梨 吳泓逸」發文分享照片，只見他身穿白色襯衫、淺藍色牛仔褲，上身還加了一件「嘉義市西區市議員參選人吳泓逸」的黑色選舉背心，表示「本人在今天，正式宣布，沒有要登記參選…因為我今年真的項目太多要忙了…我怕我沒辦法蠟燭好幾頭燒…」。

鳳梨曬出自己身穿選舉背心的照片，表示因為太忙所以今年不會參選。（翻攝自鳳梨 吳泓逸臉書）

對此，許多網友紛紛笑說，「你有抄什麼東西嗎？先拿出來看看，現在都要有抄才能選，至少也抄個心經吧？」、「你沒論文可以造假，真的可以考慮一下」、「我都要投給你了耶，欺騙我的感情」。

鳳梨則回應，自己絕對不會有造假、抄襲論文等問題，就算沒要選議員，自己過去的事蹟也早就被挖光了，只是他今年真的太多事情要忙，「謝謝各位鄉親父老對泓逸的疼惜，但是今年我真的太忙了，我怕我的服務會不周到，所以先選擇不登記，感恩！」