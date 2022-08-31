張善政遭爆農委會研究計畫涉抄襲 羅智強「7字」點評

國民黨桃園市長參選人張善政，遭爆曾向農委會申請5736萬元研究經費，報告卻涉及抄襲一事，他昨（30）日在臉書發表千字長文反擊，直指是選舉抹黑，國民黨前台北市議員羅智強也力挺表示「身正不怕影子斜」，羅的說法引發網友表達「說得對」、「蔡英文國家機器出動了嗎」、「建議提告」等意見。

張善政昨在臉書指出，被指控的該份報告對台灣農業電子化有貢獻，絕非抄襲，歡迎大家檢視，自己不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不會被移花接木、指鹿為馬的手法打倒，並希望選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園、台灣之福。

羅智強針對此案則說，他的看法很簡單，身正不怕影子斜，相信張善政一定會做出最好的說明。

而羅智強的評論，也引發網友關注，不少人在本網相關影片底下留言，有網友表示「抓交替」、「是論文嗎？不是噢！那就沒事」、「只要有註明出處就沒有抄襲的問題」。