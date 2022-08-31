國民黨桃園市長參選人張善政昨被爆出過去在宏碁任職時，以計畫主持人身分向農委會申請研究計畫，經費5736萬元，研究報告涉抄襲。他今日受訪時重申，此計畫是將國外農業電子化最新資訊摘錄，轉給國內研究單位參考，更強調「若5700多萬經費，有1塊錢進我私人口袋，我就退選！」

張善政今再次說明，此計畫是將國外農業電子化最新資訊摘錄其精華，轉給國內農業研究單位參考，這是非常正常的事，計畫本質就是在做科技新知的引進與推廣。昨有人提到5700多萬經費，他特別強調「如果有1塊錢進我私人口袋，我就退選，我非常有把握」。

張善政說，宏碁是有制度的公司，出面投標與簽約，所以經費當然也是由公司出面領到公司裡面，花在計畫相關的活動、研討會與員工薪資等，都花在該有的開銷，是非常正常的事，他當時擔任宏碁副總經理原本的薪水，沒有因為此計畫增加1塊錢，這是他工作中該做的事。