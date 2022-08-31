image source：FB/鄭寶清

文/陳宣懿

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，無疑對民進黨桃園市選情投下震撼彈。對此外界解讀將分化綠營選情，桃園市長鄭文燦則表示「用情緒、感情推翻，不是民進黨的傳統」，並進一步透露民進黨提名縣市首長的對比式民調中，前立委鄭寶清比民進黨桃園市長參選人鄭運鵬少了10個百分點；他也直言民進黨不會去打壓任何人，民調一定嚴謹客觀。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，針對桃園市長30日公布的最新預測當選率。就在鄭寶清宣布參選後，國民黨桃園市長參選人張善政37.1%仍暫居領先地位，第二名鄭運鵬則是32.8%，而民眾黨桃園市長參選人賴香伶當選率僅16.2%，鄭寶清14%敬陪末座。

此時鄭寶清尚未正式登記參選，民進黨桃園市黨部也表示「若登記就開除黨籍」，鄭寶清下一步將如何牽動桃園選情？在宣布參選後聲量又是如何？熱門關鍵字又是什麼？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/22～2022/08/28）統計，鄭寶清近一週聲量走高。聲量最高點出現在8月28日，共56,901筆聲量。鄭寶清27日宣布參選後，28日透過臉書引用前民進黨主席許信良1999年的脫黨參選總統宣言「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力。」他也感嘆，才宣布參選就被極盡侮辱的哏圖和4、5000個海外來的網軍攻擊，他並諷刺有人「借廁所」就走了，強調自己深耕在地；卻同時間被網紅四叉貓爆料，買網軍衝聲量。

聲量第二高點出現在8月27日，共28,809筆討論。鄭寶清當天正式宣布參選桃園市長，並高喊「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」。對此，民進黨桃園市黨部主委張丞億表示，鄭寶清一旦登記參選桃園市長，便會開除黨籍。

另一個聲量高點出現在8月22日，共4,225筆聲量。當天傳出鄭寶清不排除脫黨參選桃園市長，他更在節目中坦言，自己正陷入「天人交戰」中。民調顯示鄭寶清若參選，可拿到鄭運鵬、國民黨參選人張善政的票，他也欣慰表示，這代表民眾認同自己是在地、會做事的。

但鄭寶清參選，是否會對張善政、鄭運鵬帶來傷害？對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則認為，鄭寶清出來選對賴香伶傷害最大，因為賴香伶沒長期經營桃園，會先被邊緣化掉；王智盛進一步指出，鄭寶清可以拿到賴香伶的票源，跟一些不想支持鄭運鵬又投不下國民黨的選票。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/26～2022/08/28）統計，近三天鄭寶清宣布參選後的網路熱門關鍵字，包括「脫黨、參選、四腳督、4強」等等；文化大學行政管理學系教授蘇子喬老師表示，政治學分析幾乎沒有四個參選人瓜分選票的案例。他認為四腳督只是一時的媒體效應，民調最差的兩人（賴香伶、鄭寶清）最後都會被棄保。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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