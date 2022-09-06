台積電、三星在半導體產業競爭激烈，南韓全國經濟人聯合會（FKI）最新發布報告指出，台灣去年台灣國內生產毛額（GDP）不到南韓的一半，但台灣擁有全球多家半導體企業，其中銷售額超過10億美元的大企業是南韓的2倍以上，分析背後關鍵是台灣對尖端、未來產業的全面支援，以及政府放寬相應限制規定。

南韓亞洲日報引述FKI報告指出，台灣去年GDP為7895億美元，不及南韓1.7985兆美元的一半，但從半導體產業來看，台灣銷售額超過10億美元的大企業有28家，是南韓12家的2倍多。報導並點名台灣有等多家享譽全球的半導體企業，包括在全球前十大晶圓代工排名第一的台積電、排第三的聯電，以及全球排名第四的IC設計大廠聯發科。

另根據南韓先驅報報導，南韓遊說團體南韓工商會（KCCI）訪問30名晶片專家，其中多達24個受訪者認為，南韓晶片業目前面臨威脅。專家分析指出，因記憶晶片供應過剩和價格下滑，南韓8月記憶晶片出口下跌，是26個月以來首見，加上與大陸晶片業者的競爭增加，外界憂心南韓晶片業疲軟態勢恐延續超過兩年。

南韓國家統計局先前聲明指出，南韓晶片製造商7月的工廠出貨量年減22.7%，是近3年來首度下降，突顯半導體產品的需求減弱，而且7月的晶片全國庫存依然提升，較1年前成長高達80%，與上月相比持平。