民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，因此桃園市選戰「四腳督」正式成形，甚至有外傳鄭寶清和民眾黨賴香伶可能整合。對此，前立委沈富雄30日就表示鄭寶清傳和賴香伶整合「 這完全是無稽之談」，更直言，如果鄭寶清出來選，票又比賴香伶還多，那「柯文哲就完全失去了2024圖大位的本意」，引發討論。

沈富雄30日在網路節目《少康戰情室》中表示，鄭寶清和賴香伶的可能整合，完全是無稽之談，「因為雙方各懷鬼胎，雙方都曉的各自的力量不多，所以兩個能加起來當然最好」，不過沈富雄也提及「但鄭寶清有講說 我們兩個私底下做個民調，誰領先誰代表，民調落後的下來，那就是要叫賴香伶下來嘛，那她怎麼會答應勒？」

最後沈富雄更爆「而鄭寶清怎麼可能會加入民眾黨呢？如果鄭寶清出來選，票又比賴香伶還多，讓民眾黨難看，這個柯文哲就完全失去了2024圖大位的本意」。沈富雄強調「所以柯文哲怎麼可能叫鄭寶清來代表他的黨，不可能的事情」。