台北市長柯文哲表態要參選2024年總統大選，對此，台北市議員王鴻薇問在兩岸論述上，要走「抗中保台」還是「兩岸一家親」？柯文哲表示，「保台」是目的，但不需與「抗中」連在一起，仍主張兩岸要對話，一家親比一家仇好。

柯文哲先說，「保台」是目的，但不需與「抗中」連在一起，抗中真的可以保台嗎？這要打問號，在目的是「保台」的大原則下怎處理，是需要去思考的。

王鴻薇追問，會不會繼續認同「兩岸一家親」？柯文哲表示，台灣與中國大陸有相同的歷史、文化、語言、宗教，不需要一開始就把大陸當敵人，當然政治上有爭執，但人民與人民之間，不要互相仇視，這是更重要的。

柯文哲指出，20年前中國大陸會用葉克膜的醫生，差不多是他教的，以前覺得中國大陸對台灣滿友善，但這幾年局勢又改觀，這對台灣不是好的保障，王鴻薇表示，就是兩岸敵意不需要升高？柯則回答，台灣應該要讓大陸人民很喜歡，才是最高目標，如果不喜歡就麻煩了，他主張兩岸要對話，一家親比一家仇好。